Una de cada tres hispanas no tiene dinero ahorrado para emergencias

Las latinas han sufrido pérdidas financieras “enormes” y “desproporcionadas” debido a la pandemia del coronavirus y esto ha profundizado las desigualdades que ya existían antes de la covid-19, afirmó hoy el grupo hispano UnidosUS.

“Las pérdidas de empleo e ingresos experimentadas por las mujeres hispanas empeoraron debido a las fallas del gobierno anterior en el manejo de la pandemia y los esfuerzos de alivio que excluyeron a demasiadas trabajadoras inmigrantes esenciales”, dijo la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía.

El grupo, que se describe como la mayor organización de derechos civiles de hispanos en el país, publicó un informe que examina el impacto en las mujeres hispanas de la crisis financiera debido a la pandemia del coronavirus.

El informe se sustenta en entrevistas telefónicas o por internet con 2.184 adultos, de los cuales 1.195 eran mujeres hispanas, llevadas a cabo entre el 11 y el 25 de febrero pasados. El 76 % de estas mujeres tiene ciudadanía estadounidense y el 63 % vive en hogares donde todas las personas son ciudadanas de EE.UU.

Read our new report, Closing the Latina Wealth Gap: Building an Inclusive Economic Recovery after COVID, that analyzes the disproportionate economic toll the pandemic has had on #Latinas: https://t.co/ABuyj4FEoO pic.twitter.com/qva7Ah74Ot

— UnidosUS (@WeAreUnidosUS) April 19, 2021