Escuelas públicas de NYC recibirán el 100% de fondos de ‘financiamiento justo’ para una mejor educación

Contratar más empleados, crear más programas para estudiantes, hacer mejoras en las infraestructuras y en definitiva una mejor educación, son algunos de los beneficios directos que verán más de 1,600 escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, luego que se anunciara que los planteles recibirán una inversión de $600 millones de dólares adicionales al año, luego que se aprobara por primera vez en la historia dar el 100% de los fondos del llamado ‘Financiamiento Justo para Estudiantes’ (FSF).

El anuncio lo hizo el alcalde Bill de Blasio, junto a la canciller de Educación Meisha Porter y el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, calificando como un triunfo el ‘financiamiento justo’ del 100% que se otorgará a las escuelas públicas por cada estudiante.

“Una recuperación para todos nosotros requiere invertir en todos nuestros niños”, dijo el Alcalde, agregando que la financiación justa para los estudiantes “significa más dinero directamente en las aulas que atienden a nuestros estudiantes. Sabemos lo que significa esta financiación: tasas de graduación más altas, tasas de deserción más bajas y más estudiantes que ingresan a la universidad. Agradezco al presidente de la Asamblea Heastie, a la líder de la mayoría del Senado Stewart-Cousins y a la Legislatura Estatal por hacer esto posible, y al presidente Johnson por su asociación”.

El Alcalde especificó que los fondos del FSF serán recibidos por las escuelas a partir del año escolar 2021-2022, y que son la principal fuente de financiación para los presupuestos escolares individuales. Los fondos aprobados provienen del plan de ayuda financiera federal, el presupuesto del Estado y dinero del Gobierno municipal.

Este FSF está enfocado en lograr la equidad escolar y específicamente impulsa más recursos a las escuelas que atienden a los estudiantes con mayores necesidades, como los alumnos que requieren intervención académica, los que tienen discapacidades y los multilingües. Los directores pueden usar los fondos a su discreción, pero por lo general se usan principalmente para contratar maestros y personal, así como para comprar materiales y recursos educativos para apoyar a las comunidades escolares.

This is historic. Years in the making. New York City public schools will get 100% Fair Student Funding.

THIS is how we right a wrong. THIS is a recovery for all of us in action.

Thank you to every advocate and leader who made this possible. https://t.co/kAWAGWkoDp

