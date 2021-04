Guardiola no quiere la Superliga: “No es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y éxito”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A diferencia de Zidane, pero en la misma línea de Klopp y Bielsa. Pep Guardiola fue claro y preciso en sus declaraciones sobre la Superliga Europea de clubes, manifestó una visión que contrasta considerablemente con lo que dijo Florentino Pérez sobre la competición que 12 clubes han decidido instaurar.

Manchester City es el club empleador de Pep Guardiola y también es un fundador de la Superliga. Esto no evitó que el catalán emitiera su juicio sobre el nuevo torneo.

“No es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y éxito, no es deporte. No es deporte si no importa si pierdes. Ya he dicho muchas veces que quiero la mejor competición posible. No es justo si los equipos luchan en lo más alto y no pueden clasificar a una Superliga cerrada”, declaró el laureado entrenador.

Sin embargo, aclara que la Superliga apenas es una propuesta y mientras no sea una realidad, él y su equipo se concentrarán en levantar la Champions League

“La Superliga es un embrión que aún no respira. Solo es un comunicado. No está respirando. Es una realidad. Jugaremos la UCL la semana que viene y la temporada que viene intentaremos llegar a la final. Jugaremos en Europa porque lo merecemos, añadió.

Guardiola le envió su recado a la UEFA

También mostró la segunda cara de la moneda e intentó justificar el génesis de la idea: la mala gestión de la UEFA en materia económica.

“Hemos llegado a este punto porque la UEFA también ha fallado. Hemos luchado por tener cinco cambios en la temporada más dura de la historia por la pandemia. La gente lucha por sus intereses. Todo el mundo está pasando por problemas. Todos”, enfatizó Pep.

Y puso un ejemplo de lo que viven los clubes que pelean los títulos en los momentos claves de la temporada.

“En la parte más importante de la liga, cuando luchamos por títulos, Lewandowski no pudo jugar contra el PSG por se lesionó con su selección. La UEFA lo decidió así y Lewandowski no pudo jugar. Cada uno mira por sus intereses”, cerró.