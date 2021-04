¡Los tiene de rodillas! Fernando Tatis Jr. le dice “tranquilo, hijo” a los LA Dodgers

Fernando Tatis Jr. regresó para la serie más electrizante del año en la MLB: Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres. Y apareció para poner las Grandes Ligas ‘patas pa’ arriba’: ha dado cinco jonrones en los últimos tres días. Todos ante su máximo enemigo, claro está. Todos los ha celebrado como si fuese la Serie Mundial. Para él, esta serie representaba mucho, y lo está demostrando. ‘El Niño’ está aquí.

En el cuarto inning del partido de este domingo, el de cierre de la serie, Tatis la sacó por el jardín central. Despliegue inusual de poder. Llegó a siete jonrones, para igualar a Ronald Acuña Jr. en el liderato de cuadrangulares de las Mayores. Lamentablemente no encontró a ningún compañero en base.

His FIFTH home run in the last THREE games 🤯 pic.twitter.com/8n2Je9t8ah

Fernando Tatis Jr. se convirtió en el primer campocorto en la historia del béisbol es sacarla del Dodger Stadium tres días consecutivos. Más historia para ‘El Niño’.

Fernando Tatis Jr. is the first shortstop ever to homer in 3 straight days at Dodger Stadium.

No Dodgers SS has homered in 3 straight games at Dodger Stadium. pic.twitter.com/cF78Awv7Qc

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 26, 2021