Una hispana chocó ebria a 111 mph y mató a uno de sus amigos; estaba libre bajo fianza por otro accidente fatal

Jennifer Carvajal tiene 24 años y a tan corta edad representa un verdadero peligro para los automovilistas.

Este domingo la joven hispana fue arrestada luego de una persecución policial que terminó en un fatal accidente que dejó dos heridos y un muerto. Carvajal estaba en libertad provisional tras haber estado un tiempo en prisión por otro incidente vial en el que también murió una persona cuando tenía 16.

Carvajal viajaba a 111 mph cuando un oficial de Florida comenzó a perseguirla para que se detuviera. Un video muestra el dramático instante en que la mujer hace volantea y pierde el control del automóvil, para salir de la autopista y terminar volcando.

Jennifer Carvajal is facing DUI charges after troopers say she was speeding at 111 mph on Interstate 4 before going airborne and crashing into Gator Ford, injuring 3 passengers. pic.twitter.com/4BsG7ldJfV

