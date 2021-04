Abominable video muestra a policías burlándose por romper el brazo a anciana con demencia

Este lunes las autoridades que investigan el arresto con violencia de una mujer de 73 años afuera de un Walmart, hicieron públicas imágenes de policías riendo y festejando la forma en que trataron a la anciana, diagnosticada con demencia.

El 26 de junio de 2020, los oficiales Austin Hopp y Daria Jalali, arrestaron con lujo de violencia a Karen Garner. El incidente se desató porque la mujer olvidó pagar artículos de la tienda con un valor de $13 dólares.

Hace unos días se dio a conocer el video del arresto y la indignación en contra de la brutalidad policíaca que recorre el país no se hizo esperar. La policía sometió a la anciana y le dislocó el brazo. En lugar de pedir auxilio a paramédicos, la encerraron en una celda de Loveland, Colorado.

Ahora, el comportamiento de los policías, sus celebraciones y festejos, mientras la anciana se retorcía de dolor en la celda, refuerzan la exigencia de un alto y mayor escrutinio a la fuerza bruta con la que actúan.

“¿Estás listo para el ‘pop’?”, pregunta entusiasmado Hopp, en aparente referencia al momento en el que el brazo de la anciana se disloca.

Here’s video of an @LPDtweets officer saying how “super excited” and “proud” he was of using force against Karen Garner, an 80lbs 73 yo grandma, who he violently wrestled to the ground fracturing her arm and dislocating her shoulder. “Alright let’s wrestle girl! Let’s wreck it!” pic.twitter.com/Tf4dEOrYAH

— Naveed Jamali (@NaveedAJamali) April 26, 2021