¡Confirmado! Floyd Mayweather y Youtuber Logan Paul pelearán en Miami el 06 de junio

¡Floyd Mayweather Jr. volverá a ponerse los guantes! El legendario ‘Money’ publicó en su cuenta de Instagram el trailer oficial de su pelea contra el youtuber Logan Paul, quien hace 10 días propinó un nocaut espectacular. La batalla de exhibición será llevada a cabo el próximo domingo 06 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

“06 de junio, 2021. Estaré peleando con Logan Paul. La próxima semana comenzará la venta de boletos“, escribió Mayweather en el post. Esta batalla significará el regreso de Floyd al ring después de cuatro años. Alcanzó el 50-0 venciendo a Conor McGregor el 26 de agosto de 2021.

Ya se puede realizar la preorden del evento en Fanmio, empresa que organizará la pelea, la cual presenta de la siguiente forma: “El 12 veces campeón mundial invicto Floyd Mayweather se enfrentará a Logan Paul, celebridad de internet, en una exhibición especial que se espera sea histórico“. Este es el link para preordenar la pelea del año.

