Giselle Blondet, rompe en llanto y el silencio al conocer a su nieto, Liam Gabriel, hijo de la mayor, Andrea, quien nació esta semana, pero no la habían dejado ir a visitarlo al hospital.

“Llevo dos semanas sin poder hablar por un problema con mis cuerdas vocales. Imagínense cuando el Dr me dijo que me daba permiso para darle la bienvenida al mundo a mi nieto LIAM GABRIEL!… ‘Solo unas palabras y vuelves al reposo’, me dijo.

No saben como me sentí al ver a mi chiquitín tan deseado, tan esperado por todos. A mi hija le tomó casi tres años poder convertirse en madre pero lo logró. Así que quienes estén pasando por lo mismo, no pierdan la fe.

Conocer a Liam me emocionó mucho. ver a mi hija Andrea tan feliz es el mejor regalo. Gracias a Dios mi nieto está saludable, tan tierno, tan bello. De verdad que el es una nueva razón para creer en el amor a primera vista. Una nueva razón para creer, porque Dios todo lo puede”, escribió Gigi en su cuenta de Instagram, en donde compartió el video del momento que conoció a su segundo nieto.

En el video, se puede ver como Giselle le escribe a su hija en un papel que el doctor le dio permiso para darle la bienvenida a su nieto, pero cuando se dispone a hablarle por primera vez, no pudo contener el llanto, y por lo tanto, demoró en decirle cuánto lo amaba y presentarse.

Una voz realmente afectada, como ronquita, Blondet le dijo a su nietito: “Bienvenido al mundo, Liam, te amo, soy Gigi, te amo”, entre lágrimas.

Recordemos que Giselle debutó como abuela con su hija Gabriella, quien tuvo a la pequeña Sophia a quien ella le dice cariñosamente ‘Mi Floricita’. Liam llegó para completar la parejita de nietos, y de primos, pues la actriz y presentadora también compartió la foto con los dos.

Giselle estaba bien preparada para disfrutar este momento, calculó estar vacunada contra el COVID-19 con ambas dosis, pero con lo que no contó es con que sus cuerdas vocales se verían afectada y la llevarían a retirarse al silencio absoluto.

Sin embargo, ella siempre consigue lo que se propone y hasta logró que el médico le diera permiso para recibir a Liam Gabriel.

Lo que tiene a muchos preocupados es ¿qué pasará con el podcast ‘Ay Mamá’ que hace junto a su hija Gabriella? Pues al parecer ellas ya llevaban varios grabados con antelación, por lo menos antes de recibir esta noticia, lo que le permitió tomarse ese descanso de saludo tranquila.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO EN EL QUE GISELLE BLONDET CONOCE A SU NIETO: