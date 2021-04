¿Quién es el mexicano que Joe Biden invitó especialmente a su discurso ante el Congreso?

El “dreamer” mexicano Javier Quiroz, que llegó irregularmente a Estados Unidos a los tres años, y la profesora María Isabel Ballivian, que ayuda a niños empobrecidos, figuran entre los invitados del presidente estadounidense, Joe Biden, a su discurso de esta noche ante el Congreso, aunque este año tendrán que seguirlo en remoto.

En EE.UU., conocer los asuntos que abordará un mandatario durante su discurso anual ante el Congreso es igual de importante como saber quién se colocará en el palco de invitados.

Ronald Regan (1981-1989) publicó por primera vez su lista de invitados en 1982 y todos los presidentes y primeras damas han hecho lo mismo desde entonces. Este año no podía ser menos.

Sin embargo, debido a la pandemia de covid-19, la asistencia estará restringida y los invitados del gobernante y la primera dama, Jill Biden, tendrán que seguir de manera remota el evento, informó la Casa Blanca en un comunicado este miércoles.

Por tanto, se espera que Biden no haga alusiones a sus invitados durante la alocución. Es tradición que los invitados representen las prioridades de la Administración y que el presidente narre su historia de lucha personal en algunos momentos del discurso que suelen ser especialmente emocionantes.

Este año, los invitados también simbolizan las prioridades del gobernante. Biden tiene previsto hacer alusión a su proyecto de reforma migratoria y anunciar un ambicioso plan de bienestar social valorado en 1,8 billones de dólares y que incluye una ampliación de la educación pública gratuita.

En concreto, la Casa Blanca se encargó de destacar que uno de los invitados es Quiroz, originalmente de México y que llegó irregularmente a EE.UU. cuando tenía tres años.

Creció en Nashville (Tennessee), estudió enfermería y, en 2012, pudo acogerse al programa DACA que el entonces presidente Barack Obama proclamó para frenar la deportación y dar un permiso de trabajo temporal a cientos de miles de jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”.

Ahora vive en Houston (Texas) y ha estado “en primera línea” en la lucha contra el coronavirus, resaltó la Casa Blanca.

Otra de las protagonistas será la profesora María Isabel Ballivian, directora ejecutiva de un centro que ayuda a 200 menores empobrecidos en el condado de Fairfax, en el estado de Virginia.

— Lauren Hogan (@llhogan7) April 15, 2021