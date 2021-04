¡Su español es perfecto! Mia Khalifa sorprende cantando tema de Bad Bunny

La música latina ya traspasa fronteras y cada vez son más las personas de otros países que se acercan a géneros como el reguetón.

Tal fue el caso de la libanesa más famosa Mia Khalifa, que demostró ser la fan número uno de “Dákiti”, tema de Bad Bunny con Jhay Cortez, en un video cantando la pieza en un español perfecto, mismo que ya es un éxito en redes sociales.

“Asegurándome que mi español esté listo para el concierto de Bad Bunny el próximo año… si consigo tickets”, escribió en la descripción de su TikTok.

This is my official audition to play the role of “fan” at the bad bunny show. @LiveNation pls. I learned Spanish for this. https://t.co/PXe9p8l1eV pic.twitter.com/ykIxhthOON

— Mia K. (@miakhalifa) April 16, 2021