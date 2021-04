VIDEO: Douglas Emhoff, esposo de Kamala Harris, “roba corazones” por enviarle besos a su esposa en el Congreso

La vicepresidenta Kamala Harris ha hecho historia al ser la primera mujer en ocupar esa posicion y presidir el Senado de los Estados Unidos y su esposo, Douglas Emhoff, no escatima en mostrarle su admiración y amor en público.

Emhoff fue de los invitados al primer discurso del presidente Joe Biden en el Congreso, a donde arribó con la vicepresidenta, quien ocupó uno de los asientos principales junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California).

Desde el espacio para invitados, Emhoff venía a su esposa, pero las cámaras de televisión captaron cuando el abogado envió una docena de besos con la mano a su esposa, después de saludarla a lo lejos.

El momento causó sensación en Twitter, donde se comentó el cariño que Emhoff muestra por Harris.

“El hombre perfecto no exis…”, escribió la auoria Sophie Vershbow, quien compartió el video que, solamente su cuenta, suma casi un millón de reproducciones.

La estratega política Atima Omara destacó como el abogado, “el Segundo Caballero” se comportaba como el “esposo” y acudía al evento en el Congreso para apoyar a su esposa.

Timeline cleanser: Second Gentleman Doug Emhoff being the husband stan at the #JointAddress for his wife our Vice President, Kamala Harris. https://t.co/CBafEgdYmQ

— Atima Omara (@atima_omara) April 29, 2021