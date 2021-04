Adiós al futuro: NYPD apagó su plan de perros robots, tras lluvia de críticas de políticos

NY police puts down robotic dogs after outcry over their deployment #NYPD #NewYork #Dogs #Digidogs #UnitedStates #NY #Robots https://t.co/fcpk3lqOFE

Muy poco duró el costoso e innovador programa de perros robots (Digidogs) que NYPD estaba ensayando en fase de prueba, alabando que salvaría vidas de oficiales y civiles al reducir los riegos y costos.

Bastó que uno de ellos fuese usado en la polémica detención de su hispano en Midtown East (Manhattan) a mediados de este mes, para que políticos y activistas terminaran de sellar su suerte. En concreto, el video del arresto de Luis González, seguido de uno de estos robots al salir esposado de un edificio NYCHA, arreció las quejas.

NYPD confirmó el miércoles que había terminado un acuerdo con Boston Dynamics para alquilar al robot policía de cuatro patas. “El contrato ha sido rescindido y el perro será devuelto”, dijo un portavoz.

Oficiales de policía detallaron al The New York Times que el Departamento había terminado su contrato de $94,000 dólares con el fabricante del perro robot el 22 de abril en respuesta a cuestionamientos de los concejales Demócratas Corey Johnson (Líder de la Cámara) y Ben Kallos.

El acuerdo de arrendamiento, que estaba programado para finalizar en agosto, se interrumpió después de que el robot canino se convirtiera en un “objetivo” este mes, dijo John Miller, comisionado adjunto de inteligencia y contraterrorismo de la policía de Nueva York. Afirmó que la gente estaba usando incorrectamente al programa para alimentar discusiones sobre raza y vigilancia.

Tras el incidente de hace dos semanas, el alcalde Bill de Blasio lanzó una fuerte crítica al programa, diciendo que “No sé qué se está haciendo para probarlo, sin duda hablaré con el comisionado (de NYPD) al respecto. No quiero que la gente sienta que está sucediendo algo que no conocen. Así que lo solucionaremos”.

Otros políticos tampoco están contentos con esta innovación de NYPD, incluyendo a la congresista nacional, Alexandria Ocasio-Cortez.

“Creo que realmente habla de las prioridades sesgadas de su liderazgo” (de NYPD), había dicho el senador estatal (D) Brad Hoylman, criticando que desplegar el costoso perro robot en cualquier lugar socavaba las relaciones entre la policía y la comunidad, pero especialmente en barrios pobres donde los residentes ya podrían desconfiar de las autoridades. Ellos “Merecen una vigilancia que sea humana”, afirmó a Fox News.

El robot de 70 libras fue presentado por NYPD en fase de prueba en febrero. Cada uno tiene un valor original $74,000 dólares si es comprado. Cuenta con comunicación bidireccional e inteligencia artificial, usando luces y cámaras que permiten a los agentes humanos ver “sus alrededores en tiempo real”.

En su defensa, la policía de Nueva York recordó que ya había utilizado otros robots en situaciones de rehenes y materiales peligrosos durante más de cuatro décadas. “Esto permite que el departamento de policía funcione con un riesgo mínimo para los agentes involucrados”, opinó en febrero Keith Taylor, profesor del John Jay College of Criminal Justice y veterano de 26 años de NYPD. “Y el valor táctico de eso es inconmensurable”. Pero apenas dos meses después, el futurista proyecto ya es parte de la historia de NYC.

