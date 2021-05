Cristiano Ronaldo quiere volver al club de sus amores en 2022

Se acerca el final de temporada, y por ende, la apertura del mercado de fichajes de verano. Mucho se ha rumoreado sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. Generalmente la conclusión es que sin saber aún su destino, estaba decidido a abandonar la Juventus. No obstante, puede que no ocurra todavía. Claudio Raimondi, periodista del medio italiano Mediaset, señaló que el astro portugués no tiene la intención de abandonar al club. ‘El Bicho’ cumpliría su contrato, que finaliza en 2022, y luego volvería al club de sus amores: el Sporting de Lisboa.

“Él (Cristiano) no tiene ninguna intención de irse de la Juventus. Quiere honrar su contrato, que expira en 2022“, señaló Raimondi. Cristiano Ronaldo debutó como profesional con el Sporting Lisboa, club en el que se formó: jugó 31 partidos en los que acumuló 5 goles y 7 asistencias. Luego dio el gran paso al Manchester United y el resto es historia.

Llegaría al club portugués con 37 años. Según detalles de Raimondi, firmaría por dos años. Podría ser el último club de su carrera, y sería una romántica forma de despedirse del terreno de juego.

