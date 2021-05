Demócratas presionan a Biden para hacer permanente ayuda económica por niño

Un creciente número de congresistas demócratas presiona al presidente Joe Biden para hacer permanente el apoyo económico extendido por hijo, el cual permitiría enviar hasta $300 dólares por menor a las familias, entre otras ayudas.

El Plan para las Familias Estadounidenses del mandatario fue presentado oficialmente el jueves pasado y contempla esa extensión a 2025, año que iniciaría el segundo periodo de la actual administración o iniciaría una nueva, dependiendo de los resultados electorales del 2024.

Entre los que lideran ese esfuerzo está Richard Neal (Massachusetts), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, quien considera que la extensión del programa beneficiará a miles de familias y reducirá los niveles de pobreza considerablemente.

Un reporte de The Washington Post indica que Neal y otros líderes demócratas expresaron al equipo del presidente Biden que presentó el paquete de $1.8 billones de dólares la intención de hacer permanente el Crédito Fiscal por Hijo cuyos beneficios serán probrados a partir de julio, cuando se distribuya la extensión aprobada en el Plan de Rescate Estadounidense.

“Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza del problema frente a la fuerza laboral estadounidense”, dijo Neal cuyo plan busca reforzar los ingresos de más de 8 millones de estadounidenses sin trabajo, de los cuales un alto porcentaje son mujeres que no pueden volver al mercado laboral con facilidad.

Otros demócratas que han alzado la voz sobre el mismo plan son la representante Rosa DeLauro (Connecticut), Suzan DelBene (Washington), así como los senadores Sherrod Brown (Ohio) y Michael Bennet (Colorado).

“La expansión del Crédito Fiscal por Hijo es el más progresivo cambio fiscal que hemos hecho en generaciones. Reducirá la pobreza infantil a la mitad este año y beneficiará al 90% de los niños de EE.UU.”, consideró Bennet. “Estoy satisfecho con la propuesta de @POTUS de extenderlo al 2025, pero podemos mejorarlo al hacerlo permanente”.

