VIDEO: Padre de Keishla Rodríguez no favorece la pena de muerte contra Félix Verdejo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

PUERTO RICO – El velorio de Keishla Rodríguez Ortiz se llevará a cabo este jueves y viernes en la funeraria Ehret de Cupey, informó anoche el padre de la joven víctima, José A. Rodríguez, en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

Durante la entrevista, Rodríguez también indicó no favorecer la pena de muerte contra Félix Verdejo, medida punitiva a la que se podría enfrentar el púgil luego que se le radicaran cargos criminales federales por el asesinato de Keishla.

“Yo no creo en eso porque si tú le das, a una persona que hizo lo que él hizo, pena de muerte, tú lo estás ayudando a él. Es mejor echarle 100 años y que él todos los días se quede con ese cargo de conciencia en su mente. Que la pague todos los días de su vida y que se acuerde todo lo que él le hizo a mi hija. Porque si uno le quita la vida, no sufre, no va a sufrir. Es mejor dejarlo 100 años, que no pueda salir. Siempre y cuando uno es culpable hasta que se lo demuestren a uno, pero que no salga. Yo no quiero la pena de muerte para él. Si me preguntan a mí, no, no”, contestó.

Sobre los horarios del velorio de su hija, Rodríguez anunció que el jueves será 2:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el viernes el servicio será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

El sepelio será el sábado en un cementerio de Guaynabo que no pudo especificar.