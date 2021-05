Guía de regalos de último minuto

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Si todavía no encuentras el regalo para mamá, Amazon preparó una guía para ayudarte con esta importante tarea: la tienda del Día de la Madre 2021. Lo mejor de todo es que puedes navegar en esta guía de regalos virtual completamente en español , haciéndote la búsqueda y planificación más fácil.

En esta guía de regalos virtual dedicada a las mamás podrás encontrar una amplia selección de los mejores regalos para las nuevas mamás, abuelas o suegras en tu vida, con artículos en todas las categorías, que incluyen belleza, moda, hogar, tecnología, deportes y actividades al aire libre, y más, garantizando que no importa a qué tipo de mamá le estás comprando, puedes encontrar el regalo perfecto.

A continuación te compartimos nuestras selecciones favoritas, pero también puedes visitar amazon.com/mothersday para obtener aún más ideas de regalos geniales para todas las mamás.

La mamá sentimental

Premium Photo Book – 8×8 Hardcover, 20 pages

Custom Metal Tabletop – 5×5

Photo Book – 8×8 Hardcover, 20 pages

Custom Acrylic Tabletop – 5×7

Pearhead Heart Thumbprint Keepsake Photo Frame and Ink Kit

Personalized Paw Print Necklace

La mamá amante de la tecnología

Fire TV Stick

Echo Show 10

Nuevo Amazon Echo

La mamá diseñadora del hogar

Family Names Wood Sign

Cylinder Vase with Gold Bands

Art of Plants Mini Knot

Custom Floating Quote Frame

Yankee Candle Ultrasonic Essential Oil Diffuser with 10 Color Lights

Novogratz Computer Desk with Storage

La mamá activa

Under Armour Women’s Undeniable Signature Duffle Bag

Schwinn Upright Bike Series

ProsourceFit Acupressure Mat and Pillow Set

Bandier x All Access Ultra High Rise Utility Pocket Legging

CamelBak Women’s Circuit Running Hydration Vest

prAna Women’s Norma Dress

La mamá que viste a la moda

Personalized Ring

ZAC Zac Posen Crossbody

Sam Edelman Women’s Bay Slide Sandal

Veja Women’s Esplar Sneakers

CUSTOM Gold Fill Morse Code Necklace

Raw Rose Quartz Prong Stud Earrings

La mamá amante de la belleza

NuFACE Advanced Facial Toning Kit

FaceTory Portable Mint Beauty Fridge

Mamonde Floral Energy Discovery Set All-In-One Skincare Kit

Revlon Jade Stone Facial Roller

Burt’s Bees Face Care Essentials Gift Set

Relaxing Spa Gift For Her

La mamá foodie

Amazon Basics Non-Stick Cookware Set

Handwritten Recipe Cutting Board

Personalized Herb Markers

Bodum Chambord French Press Coffee Maker

Hamilton Beach Personal Blender

AeroGarden Black Harvest Indoor Hydroponic Garden

La mamá viajera

Amazon Explore – Legends, Myths and Alchemy in Haunted Prague

Amazon Explore – Get up-close with wild animals in Costa Rica at the Toucan Rescue Ranch

Amazon Explore – Ilaria’s Italian kitchen – creamy tagliatelle from scratch

Amazon Explore – Luxury Scottish Cashmere Shopping with Johnstons of Elgin

Visit Amazon Explore to find more virtual experiences to treat mom to this Mother’s Day

Beneficios de la membresía de Amazon Prime

Beneficios de entrega rápida y gratuita

Acceso anticipado a ofertas relámpago

Acceder a otros servicios con esta membresía: