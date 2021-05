Nueva York celebra doble el “Cinco de Mayo” post pandemia con mucha fiesta, tequila y crucero

Nueva York, la ciudad más habitada del país y donde la mayoría de la comunidad mexicana es de origen poblano, ha hecho de la batalla del “Cinco de Mayo” una tradición anual de celebración patria contagiada a otros.

Aunque el año pasado la pandemia no permitió conmemorar en lugares públicos, este 2021 el levantamiento de las restricciones del confinamiento en Nueva York prometen una celebración doble: el aparente fin de la pandemia y la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, donde el ejército mexicano se impuso al entonces imperio francés.

Para el verano de 2020 había 977 son restaurantes mexicanos en Nueva York: 338 en Manhattan, 301 en Brooklyn, 203 en Queens, 126 en El Bronx y 43 en Staten Island, según el portal StoryMaps.

Una reciente investigación confirmó que precisamente Puebla representa 46% de todos los establecimientos mexicanos en NYC, donde la colonia de ese estado supera el medio millón de personas, y ello coincide con el destino regional de las remesas enviadas al país vecino.

Prácticamente todos los casi mil establecimientos mexicanos de la ciudad estarán de fiesta desde el mediodía de hoy y hasta entrada la noche, algunos con precios especiales y concursos. Muchos incluso retomarán el festejo del viernes al lunes, pues en México el Día de las Madres es el 10 de mayo.

Además se han organizado eventos especiales, como por ejemplo, el “Crucero Cinco de Mayo” (Cinco de Mayo Cruise), navegando los ríos East y Hudson, entre las costas de Manhattan, Queens, Brooklyn y Nueva Jersey. Será una fiesta para mayores de 21 años de 3 horas de duración, dentro de un bote de dos pisos, con música y comida. Aparte, bebidas a la venta a bordo. Partirá a las 7:30 p.m. del SkyPort Marina (2430 FDR Drive, 23 East St, Manhattan). Precio del paseo: $40 dólares por persona.

Adicionalmente, hoy es una gran oportunidad para explorar la cultura mexicana, celebrar en casa, pidiendo comida de ese país o preparándola. Uno de los supermercados especializados en la ciudad es “El Tepeyac Food Market”, ubicado en El Barrio (Spanish Harlem, 1621 Lexington Av, Manhattan), abierto hasta la 1 a.m.

