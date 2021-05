Checo Pérez explicó los malestares corporales con los que lidió en la clasificación del GP de España

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La clasificación del Gran Premio de España estuvo más complicada de la cuenta para el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, quien esperaba partir como mínimo desde la tercera fila y no lo consiguió. El tapatío finalizó octavo lugar e intentará remontar para aspirar a una posición similar a la conseguida en Portugal.

El píloto de la Red Bull viene de ser cuarto en el GP de Portugal y en España partirá en la cuarta fila, por detrás de Daniel Ricciardo (McLaren).

“Cometí un error en mi primer intento en Q3 y al final no pude clasificar más arriba del octavo sitio. Pero la carrera es mañana (domingo) y vamos a ver qué pasa”, dijo Checo tras el trompo que realizó en su RB16B sobre la pista.

También, en la qualy de Montmeló se empezó a sentir enfermo y esto le terminó de jugar en contra para un óptimo rendimiento.

“Durante la calificación me empecé a sentir un poco mal, un poco débil. Tenía un problema con el hombro izquierdo y todo fue peor. No me sentía al cien por ciento y fue difícil. He estado con los doctores del equipo y ahora ya estoy con ganas de descansar y regresar para mañana. Creo que es un problema momentáneo que no debe afectar en lo absoluto”, agregó a los medios de comunicación.

Todo este compendio de situaciones lo dejó sin inconforme, pero con la sensación de obtener los puntos este domingo en la cuarta carrera del año en la Fórmula 1.

“Fue un poco debilidad en general, un poco de dolor muscular, me trajo otros problemas. No podía estar al cien por ciento en la calificación”, finalizó.

