“Dar a los clientes lo que quieran”: Paul Van Doren, cofundador de Vans, fallece a los 90 años después de publicar sus memorias

Paul Van Doren, que ayudó a convertir una tienda de zapatos en Anaheim en el imperio Vans, falleció a los 90 años, así lo anunció la compañía a través de redes sociales.

“Con mucho dolor, Vans anuncia el fallecimiento de nuestro cofundador, Paul Van Doren”, escribió en Twitter la empresa.

“Paul no era sólo un empresario; era un innovador. Enviamos nuestro amor y fuerza a la familia Van Doren y a los innumerables miembros de la Familia Vans que han dado vida al legado de Paul.”

It's with a heavy heart that Vans announces the passing of our co-founder, Paul Van Doren. Paul was not just an entrepreneur; he was an innovator. We send our love and strength to the Van Doren family and the countless Vans Family members who have brought Paul’s legacy to life. pic.twitter.com/5pDEo6RNhj

