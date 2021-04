Se disparan las ventas de Crocs e incluso el músico Questlove usó un par dorado en los Oscar

Las ventas de Crocs se dispararon en los tres primeros meses del año debido a que la marca de zapatos de goma registró una demanda récord por parte de los consumidores que buscaron un calzado cómodo para usar en casa durante la pandemia.

Los ingresos de la empresa se incrementaron en un 64% durante el primer trimestre, alcanzando la cifra récord de $460 millones de dólares, tan solo días después de que un par de zapatos Crocs dorados aparecieron en la alfombra roja de los Oscar y causaron revuelo al ser utilizados por el músico Questlove, director musical de los premios.

“La demanda de la marca Crocs es más fuerte que nunca, con un crecimiento de los ingresos previsto para 2021 de entre el 40% y el 50%”, dijo Andrew Rees, director ejecutivo de Crocs, añadiendo que la empresa estaba disfrutando de un crecimiento en todas las regiones y a través de todos los canales de venta, incluyendo un crecimiento de las ventas del 26% en Asia.

Ahora la empresa elevó sus previsiones de beneficios para 2021, ya que predijo que la demanda de los consumidores se aceleraría a nivel mundial.

Questlove, and his gold Crocs, have arrived to the 2021 #Oscars red carpet https://t.co/JxHhTRdpzD pic.twitter.com/Ho7c7FZyJH

— Vogue Magazine (@voguemagazine) April 25, 2021