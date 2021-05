El desalmado sujeto que baleó a una niña hispana de 4 años en Times Square intentaba matar a su hermano

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La tarde del sábado los turistas que poco a poco regresan a Times Square tras la pandemia del Covid-19 vivieron momentos de terror cuando un hombre abrió fuego entre la gente.

El saldo es de dos mujeres y una niña hispana, heridas.

El sospechoso habría apuntado a su propio hermano cuando disparó e hirió a los tres inocentes, dijeron fuentes policiales, según reportó New York Post.

La Policía de Nueva York identificó al pistolero como Farrakhan Muhammad, un vendedor de CDs ilegales ambulante de 31 años que se encuentra prófugo.

WANTED for an Assault: On Saturday May 8 2021 , @ 4:55 P.M., in vicinity of West 44th St. and 7th Ave. @nypdMTSpct a unknown individual fired multiple shots striking a 46 year old female a 23 Year old female and a 4 year old female causing serious physical injury. pic.twitter.com/NsKRSuWb9Y — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 9, 2021

“Tenemos a nuestros más importantes detectives buscándolo”, agregó la fuente que habló en condición de anonimato.

Durante una discusión, Muhammad habría intentado matar a su hermano, un residente de Brooklyn, agregaron las versiones extraoficiales.

El sospechoso tiene antecedentes criminales, incluido el año pasado, cuando la policía lo buscó por golpear a un transeúnte que intervino porque él estaba molestando a una pareja en la calle.

En aquella ocasión Muhammad habría empujado al sujeto que trató de detenerlo contra un bote de basura y luego lo golpeó en la cara, expresaron las fuentes al diario neoyorquino.

Dos mujeres y una niña hispana de nombre Skyler Martinez fueron heridas, en momentos llenos de tensión.

Versiones señalan que cuatro hombres entraron en una pelea y uno de ellos empezó a disparar, hiriendo a tres personas sin parentesco: una mujer de 23 años, en una pierna; otra de 43 años, en la espalda; y la niña de 4 años, en una pierna.

De acuerdo al canal NBC, el suceso tuvo lugar cerca de las cinco de la tarde (21.00 GMT), cuando el turístico lugar estaba lleno de gente, y las víctimas han sido trasladadas a un hospital cercano, pero no se teme por su vida.

Whether they’re rushing toward the danger to help save a little girl or rushing home to family after their tour this #MothersDay — the dedication of NY’s Finest knows no bounds.

pic.twitter.com/fMM384Mb7O — Deputy Commissioner John Miller (@NYPDDCPI) May 9, 2021

El alcalde Bill de Blasio dijo en su cuenta de Twitter que los “transeúntes inocentes están en condición estable” y que las autoridades están “localizando” a los “autores” del tiroteo para llevarlos ante la justicia.

“El flujo de armas ilegales en nuestra ciudad debe parar”, agregó, en referencia al incremento en tiroteos y crimen en la ciudad en los últimos meses.

“Debido a una investigación policial, evite la calle 44 con la Séptima Avenida en Manhattan. Espere presencia policial en Times Square y retrasos residuales de tráfico en los alrededores”, avisó la Policía a través de su cuenta de Twitter.

Due to a police investigation avoid 44 Street and 7th Avenue in Manhattan. Expect a police presence in Times Square and residual traffic delays in the surrounding area. pic.twitter.com/6G3zjXZ00e — NYPD NEWS (@NYPDnews) May 8, 2021

Según imágenes de las cámaras en directo disponibles en Times Square el tráfico de vehículos y peatones estaba cerrado, con varias decenas de agentes desplegados en la calzada.

Las imágenes grabadas por testigos y subidas a las redes sociales en los momentos posteriores a los disparos muestran una gran confusión y tensión, con personas corriendo y preguntando qué había ocurrido.