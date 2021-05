El momento exacto en que un balcón se desplomó durante una fiesta en una casa frente al mar

Todo era alegría, se trataba de una fiesta familiar en el reinicio de actividades tras la pandemia, pero todo terminó en pesadilla.

Dos personas se encuentran graves tras el desplome de un balcón en Malibu, California, reportaron autoridades, tras la viralización de un video del momento exacto.

NEW 🚨 Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 9, 2021