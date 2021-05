Una niña hispana esperaba para entrar a una juguetería en Times Square cuando un afroamericano le disparó

Skye Martinez pasará un Día de las Madres inusual. La pequeña de cuatro años se encuentra internada en el Hospital Bellevue de Manhattan luego que el sábado fue herida de bala mientras esperaba por ingresar a una juguetería.

El sábado por la tarde un hombre abrió fuego en Times Square, dejando heridas a dos mujeres y a Skye de cuatro años.

La tía de la pequeña explicó que ella es muy fuerte y resistió con inusual valentía a los momentos de tensión que pusieron en peligro su vida.

“Ella es bastante fuerte… se mantuvo en calma”, dijo a New York Post Danae Romero de 16 años y quien estuvo presente en el momento del tiroteo.

Romero recordó que su sobrina nunca se quejó a pesar de haber sido herida con una bala. “Incluso cuando notó que había sido herida, cuando estábamos en la esquina, ella no lloró”, dijo Danae.

Y es que la pequeña Skye Martinez se encontraba en la fila para entrar a una juguetería la tarde del sábado cuando un sujeto abrió fuego hiriéndola a ella y a otras dos mujeres.

La pequeña fue herida en la pierna izquierda y afortunadamente su vida no está en peligro.

“Ella no sintió nada”, recordó Danae. Un video que circula viralmente en redes sociales muestra el momento en que una policía heroína corrió con Skye en los brazos y la llevó a una ambulancia.

Whether they’re rushing toward the danger to help save a little girl or rushing home to family after their tour this #MothersDay — the dedication of NY’s Finest knows no bounds.

pic.twitter.com/fMM384Mb7O

— Deputy Commissioner John Miller (@NYPDDCPI) May 9, 2021