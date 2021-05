Chiquis Rivera culpa a Lorenzo Méndez de no estar divorciados aún pero él responde: “Sí estamos…”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A casi un año de haberse separado, la cantante Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún siguen en un “lleva y trae” a través de las cámaras de televisión. En esta oportunidad, la hija de Jenni Rivera le dijo a nuestros amigos de Suelta la Sopa: “Sí el divorcio ya casi yo creo, sólo estoy esperando que él conteste”, haciendo alusión a que el divorcio aún no estaría firmado. Pero después los reporteros se fueron tras el cantante y le preguntaron sobre esto: “Ay, ya está todo de acuerdo… Así es… Sí, ya está todo firmado, ya estamos divorciados“, dijo desmintiendo así a la cantante.

La reportera le preguntó además al exintegrante de La Banda El Limón si una de las causas de supuestamente no estar divorciados era el dinero y el cantante respondió con un rotundo “No”. Misma respuesta que dio al indagar sobre si ya tenía novia. También le preguntaron sobre unos supuestos capítulos de un programa que hizo la expareja hace un tiempo y si estaba recibiendo dinero por parte de la familia Rivera en este sentido. Lorenzo dijo que no sabía de lo que estaban hablando, que él no los ha visto y reiteró estar muy ocupado con una gira de conciertos y su carrera musical.

Pero cuando le nombraron al supuesto nuevo romance de Chiquis, el fotógrafo de Becky G, Emilio Sánchez, se limitó a responder: “… ¿Emilio qué?, oh no! guys come in (vamos)” y se retiró con una sonrisa en la cara. Sin duda alguna, esta es una situación incómoda para ambos cantantes y todo el revuelo que ha causado la separación.

Por su parte, Chiquis Rivera también ha estado trabajando muy duro. Hace apenas unos días impactó con una majestuosa presentación en los premios que hizo el Latin Grammy “Ellas y su música”, donde se dieron cita las máximas representantes de la industria discográfica y de la música latina. El talento y belleza de la cantante hablaron por sí solos y dejó con la quijada en el suelo a muchos. Sin duda una digna representante de la música regional mexicana.

En cuanto a la polémica que se generó recientemente por presumir su cinturita de abeja en las redes sociales y que ella, muy frontalmente salió a aclarar diciendo: “Tengo la cintura para la cual trabajo. Como más sano, hago mucho ejercicio y tomo agüita de limón en ayunas y eso me ha ayudado bastante”, también se sigue hablando mucho.

El programa de farándula Chisme No Like asegura que la cantante se fue a hacer una lipoescultura con un cirujano plástico en Tijuana. Lo cierto es que, con cirugía o sin ella, divorciada o no, Chiquis Rivera sigue siendo una de las preferidas del entretenimiento hispano.

