La maestra que dio tablazos a una niña hispana no cometió delito; la madre pidió la golpiza

Hace más de una semana las imágenes de una directora de una escuela de Florida golpeando salvajemente a una niña de seis años con una tabla, indignaron a toda la comunidad.

Ahora, la historia ha sorprendido a propios y extraños, pues los fiscales que investigaron el caso no encontraron que la maestra haya cometido delito alguno.

Melissa Carter golpeó con inusitada violencia a la pequeña ante los ojos de su madre. El pretexto era que la niña había dañado una computadora y el monto ascendía a $50 dólares.

“Comportándote y cuidando las cosas, no sigues estropeando las cosas”, le dicen tras la paliza, ocurrida el pasado 13 de abril.

The Clewiston Police Department told WINK News they are now investigating a case of Central Elementary School Principal Melissa Carter paddling a student in front of their mother. The mother recorded the paddling// https://t.co/bwlT31Meaj

— WINK News (@winknews) April 30, 2021