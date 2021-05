Era callado y presumía armas en Facebook: él es el hispano que mató a toda la familia de su novia

La noche del domingo una fiesta de cumpleaños de una familia hispana se convirtió en un baño de sangre cuando un hombre ingresó al lugar y asesinó a toda la familia de su ex novia.

El autor de la masacre en Colorado Springs fue identificado este martes como Teodoro Macías Jr. de 28 años.

De acuerdo con Daily Mail fue este sujeto, ex novio de Sandra Ibarra, quien ingresó cuando el convivio estaba por terminar y disparó contra los presentes, asesinando a la joven, su hermanos José y Mayra, así como a Joana Cruz y sus dos hijos, Melvin Perez y José Gutiérrez.

Man who murdered six in Mother's Day mass shooting in Colorado Springs can be named as Teodoro Macias Jr., 28. https://t.co/iwyzkGL4Px

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 11, 2021