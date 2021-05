Por qué debes avisarle al IRS cada que te mudas si no quieres perder dinero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aún estamos en temporada de presentación de impuestos, por lo que, si aun no has declarado los tuyos, aun tienes la oportunidad de actualizar tus datos de domicilio con el IRS. Y es que, si no haces esto, podrías perderte muchos de los apoyos económicos, créditos o reembolsos que la agencia está dando. A continuación, te compartimos algunos de ellos.

Los pagos del crédito tributario por hijos comienzan en julio

Los nuevos pagos del crédito tributario por hijos comenzarán a enviarse a quienes sean elegibles en el mes de julio y llegarán mensualmente hasta diciembre. Si no has configurado el depósito directo con el IRS, es probable que tus pagos lleguen como cheques en papel.

Sin embargo, si te has mudado recientemente y no has actualizado tu información con el IRS o el servicio de correo USPS, es probable que tu cheque termine en tu dirección anterior, lo que podría causar una demora mientras esperas que tu dinero sea redirigido.

Cheques de estímulo, especialmente si estás esperando un cheque en papel o una tarjeta EIP

Los cheques de estímulo todavía se emiten como pagos nuevos y como pagos adicionales si el IRS te debe más de lo que ya te dio. Si eres elegible para recibir un cheque este año y no te inscribes para recibirlo como depósito directo, recibirás tus fondos como un cheque en papel. Por lo tanto, debes asegurarte de que no vaya a una dirección anterior.

Tu reembolso de impuestos

El día final para presentar tus impuestos es el 17 de mayo, que ya se acerca. Si esperas que tu reembolso de impuestos llegue por correo asegúrate de que la información que ingresaste al presentar tu declaración de impuestos sea la correcta.

La información de la nueva dirección puede ser fácil de pasar por alto, especialmente si usas un programa de software de impuestos que llena tu información automáticamente para facilitar la declaración de impuestos. Si actualizaste tu dirección en el sistema de declaración de impuestos, asegúrate de informar también al USPS.

Cómo cambiar tu dirección del IRS

Para cambiar tu dirección con el IRS ponla en el documento con el que presentes tu declaración de impuestos de 2020 si aún no lo has hecho. Al hacer esto, el IRS dice que actualizará sus registros con tu nueva dirección.

Si normalmente no estás obligado a declarar impuestos y no has recibido tu cheque de estímulo, aún puedes reclamar tu pago como Crédito de reembolso de recuperación en tus impuestos este año.

Si ya presentaste tus impuestos y no incluiste tu nueva dirección, puedes notificar al IRS de tu cambio de dirección completando el Formulario 8822.

