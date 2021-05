Rihanna luce sus piernas de tentación y un poco de side boob posando en entallado vestido

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Sin duda alguna, Rihanna es una verdadera especialista a la hora de recibir críticas. Años atrás la cantante de Barbados había estado en boca de todos por no gozar de la figura que los canones de la belleza imponen. Ahora los dictadores de la balanza fueron de vuelta tras ella, quien se mostró muy relajada con su cuerpo en unas fotos que subió a Instagram tras un tiempo que estuvo alejada de las redes sociales.

En las postales, se ve a la sexy joven posando sentada en un sofá de cuero, enfundada en un entallado vestido blanco tejido con el que lució sus torneadas piernas y un poco de side boob debido que no llevaba puesto sostén y al corte de la prenda.

“Touch dat BUTTA baby. One thing bout #BUTTADROP , it’s gon give what’s its s’pose to gave!!!

Drip ya skin in a hydrating, glossy, whipped body oil from @fentyskin that leaves you with a non-sticky glow that lasts. Also – she refillable! Available now at @sephora @bootsuk @harveynichols + fentyskin.com ✨🧈”, escribió como epígrafe en las instantáneas que en pocas horas tienen más de cinco millones de ‘me gusta’.

(Desliza para ver las fotos)

Cabe señalar que, por el momento, Rihanna, quien es considerada una de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, se encuentra alejada de la música y permanece inmersa de lleno en su papel de empresaria con su marca de lencería Savage X Fenty. Incluso, ella misma ha participado en algunas campañas como modelo, para enseñar alguno de sus modelitos más sensuales.

