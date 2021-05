Jennifer López tiene un problema: Alex Rodríguez no está dispuesto a perderla y Ben Affleck podría dar la pelea

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Parece que Alex Rodríguez no está dispuesto a dejar ir a Jennifer López, al contrario. El ex pelotero de los Yankees puede no estar dando entrevistas o declaraciones claras sobre su vida sentimental actual, pero no hay que ser adivino para entender lo poco que ha dicho últimamente. En horas recientes ante la prensa A Rod lanzó una exclamación deportiva en la cual prácticamente lanzó un hurra por los Yankees, esto lo hizo delante de los paparazzi que estaban ávidos y a la espera de alguna reacción del ex de la “Diva de Bronx”.

Todos saben que Rodríguez fue una de las grandes estrellas de los Yankees. Mientras que Ben Affleck, originario de Boston, es sin duda alguna fiel fan y seguidor de los Boston Red Sox. Así que las últimas palabras de A Rod parecen ser una clara advertencia para Affleck, en donde al parecer podría estar dando a entender que dará la pelea, que si esto es un partido, el encuentro entre los Yankees y los Red Sox aún no ha terminado. Esto podría ser un problema para JLo quien por primera vez la cantante se vería en esta incrucijada en la que claramente dos hombres de Hollywood estarían disputando su amor.

La escapada romántica que JLo y Ben han vivido podría haber hecho reaccionar a Alex, y es que dicen que no le ha sentado bien esta aparente nueva relación, pero los fans están de lado de la “Diva”, ya que durante mucho tiempo se dijo que el empresario le fue infiel a la cantante, no una, no dos, sino en varias ocasiones.

Hoy, han salido a la luz imágenes en las que se puede ver cómo la cantante y el ganador del Óscar se fueron juntos a Montana. Todo esto dejó de ser un rumor para convertirse en toda una realidad.

La tristeza y el enojo de Alex Rodríguez hasta ahora parece no surtir ningún efecto sobre JLo, y su eterna sonrisa tampoco podría no estarle dando resultados con la que hasta hace unos meses fue su prometida. ¿Qué hara A Rod para recuperar a JLo?

