Enfermera gana la lotería y toma radical decisión tras más de un año arduo de trabajo por la pandemia

Hace poco más de un año, la vida nos cambió absolutamente a todos por el tema de la pandemia del coronavirus.

Pese a que parece que el COVID-19 comienza a darnos un suspiro gracias al tema de las vacunas, lo cierto es que en todos los países del mundo continúan miles de doctores y enfermeras en la primera línea de batalla, laborando durante largas jornadas y sin importarles el riesgo que sus propias vidas corren para salvar las de otros.

Por ello no es de extrañarnos que quienes más desean que esto acabe y pronto volvamos a la normalidad son ellos; incluso es probable que gran parte del personal de la salud quiera darse un largo y merecido descanso.

Eso es lo que piensa hacer una enfermera británica de 65 años llamada Teresa Robinson, quien desde que empezó la pandemia no ha parado de trabajar. Un golpe de suerte pareciera que le ha cambiado la vida por completo.

Teresa vive en Woodbridge, una pequeña población de apenas 7,500 habitantes en el este de Inglaterra. El pasado 15 de abril participó en el sorteo de lotería “Set for Life”, un juego otorga varios premios mensuales de diferentes cantidades.

Resulta ser que Teresa resultó ser ganadora de este premio de lotería, el cual le dotará $14,000 dólares mensuales durante todo un año.

'Covid nurse aims to buy Caribbean home for retirement after lottery win' – many congratulations to Teresa Robinson who bought the winning ticket at Hollesley Post Office 🥳 https://t.co/n9xSgov1ed

— Post Office News (@PostOfficeNews) May 5, 2021