¿Qué pasa si para el 17 de mayo, fecha límite para declarar impuestos, aún no recibes tercer cheque de estímulo?

El próximo 17 de mayo, fecha límite para presentar la declaración de impuestos este año al Servicio de Rentas Internas (IRS), es clave para las personas que esperan por el cheque de estímulo de la tercera ronda bajo el “Plan de Rescate Estadounidense”.

Si para esa fecha usted no ha recibido el pago que le corresponde siendo elegible, muy probablemente tendrá que pedir el desembolso durante la próxima temporada de impuestos del 2022 mediante el “Crédito de recuperación de reembolso”.

A estas alturas del proceso, el IRS ha distribuido gran parte de los también llamados “Pagos de impacto económico” de la tercera ronda.

Actualmente, la agencia se concentra en los pagos “plus-up” o adicionales a quienes recibieron un pago inicial basado en la declaración de impuestos del 2019, así como los pagos a personas que declararon recientemente sus impuestos al IRS.

IRS procesa tercer cheque de estímulo a medida que recibe declaraciones de impuestos

En los casos en que usted declaró sus impuestos poco antes de la fecha límite, como en días pasados, seguramente le llegará el tercer cheque de estímulo próximamente junto al reembolso.

¿Quiénes tendrían que reclamar tercer cheque de estímulo el año próximo?

Pero, si lo anterior no le aplica, cabe la posibilidad de que tenga que reclamar el pago el año próximo.

Muchas de las personas que no han recibido pagos bajo tercer cheque de estímulo son estadounidenses que no están obligados a declarar impuestos debido a bajos ingresos o a que no reciben ninguno.

Estas personas deben someter su información contributiva al IRS cuanto antes, mediante una declaración de impuestos, aún cuando no estén obligadas a hacerlo para que la agencia pueda procesar el pago. Si ese trámite no se realiza antes del 17 de mayo, el IRS no contará con los datos para tramitar los pagos a ciertos integrantes de esta población como personas sin hogar o desamparados.

“Non-filers” ya no está disponible para reclamar pagos adeudados por tercer cheque de estímulo

Hasta noviembre pasado, estas personas podían realizar el procedimiento a través del portal de “Non-filers”, pero esa opción fue deshabilitada de la página IRS.gov, y ahora todo potencial beneficiario tendrá que reclamar los pagos adeudados mediante el referido crédito en una declaración de impuestos.

La herramienta de “no declarantes”, por ejemplo, ayudó a que miles de beneficiarios de programas como los del Seguro Social que no declaran impuestos sometieran su información para el procesamiento del tercer cheque de estímulo y los anteriores.

En los distintos comunicados de prensa del IRS, la agencia emplaza a todo ciudadano elegible a los pagos a que declare impuestos antes de la fecha límite del 17 de mayo para poder recibir el dinero por tercer cheque de estímulo y/o los anteriores este año.

“Aunque los pagos son automáticos para la mayoría de las personas, el IRS continúa instando a las personas que normalmente no presentan una declaración de impuestos y no han recibido pagos de impacto económico a que presenten una declaración de impuestos de 2020 para obtener todos los beneficios a los que tienen derecho según la ley y que incluyen los créditos tributarios como el Crédito de recuperación de reembolso 2020, el Crédito tributario por hijos y el Crédito tributario por ingresos del trabajo. Presentar una declaración de impuestos de 2020 también ayudará al IRS a determinar si alguien es elegible para un pago por adelantado del Crédito tributario por hijos de 2021, que comenzará a desembolsarse este verano”, exhorta el IRS en su sitio web.

