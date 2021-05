Tres pasajeros fueron atacados con navajas en el Subway de NYC mientras crece el pedido de más policías

En medio de los crecientes llamados para que se aumente el número de policías uniformados en todo el sistema del Subway de la Gran Manzana, este viernes a primeras horas de la mañana se registró una cadena de ataques en un periodo de 12 minutes en tres estaciones del Bajo Manhattan de la línea 4, que dejaron un total de tres pasajeros con cortaduras con navajas y otro con un golpe en la cara.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) informó que estaba buscando a tres sospechosos de los ataques al azar, que comenzaron a las 4:25 de la mañana en la estación de Union Square, donde los sospechosos empujaron a un hombre de 44 años que iban sentado dentro del tren 4 que viajaba con destino sur, y luego uno de ellos sacó una navaja y le cortó el rostro.

Minutos más tarde, a las 4:35 a.m., en la estación de Astor Place, otro hombre de 40 años también recibió una cortadura en el rostro mientras otro individuo, de 41, recibió un puñetazo en la cara. Y luego, según indicó el NYPD, otro hombre 44 años también fue cortado en la parte trasera de su cabeza con una navaja, en la estación Brooklyn Bridge-City Hall.

Los ataques ocurren apenas a tres días del restablecimiento del servicio las 24 horas en el Subway el próximo lunes, y en la misa semana en la cual los principales directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), le pidieran a la Uniformada y al alcalde Bill de Blasio que aumenten la presencia de oficiales uniformados en todo el sistema de transporte público.

“La responsabilidad de estos viciosos ataques no recae en un Departamento de Policía que ya tiene recursos limitados, sino en la Alcaldía y en las personas que se aprovechan de la negligencia del Alcalde sobre el tema”, indicó en un comunicado Sarah Feinberg, la presidenta interina del NYC Transit, quien agregó que si él (De Blasio) “necesitaba una llamada de atención, ésta es”.

Feinberg fue dura en su mensaje: “Suficiente es suficiente. El Alcalde está arriesgando la recuperación de Nueva York cada vez que deja pasar estos incidentes sin una acción significativa”.

Y la respuesta de la Alcaldía a estos señalamientos de la ejecutiva de la MTA no se hizo esperar. El vocero Bill Neidhardt dijo en un comunicado, difundido por NY1 News, que la Ciudad de Nueva York “está aumentando a más de 500 agentes sobre una fuerza de oficiales de tránsito de 2,500 efectivos para combatir el crimen en el metro”. Esto en referencia a que el pasado febrero, luego de otra ola de apuñalamientos de pasajeros en el tren A, se envió una conteingente extra de 500 policías.

El funcionario criticó que se señale solo a la Alcaldía como responsable de los sucesos en el Subway y recordó que la Ciudad “ha sacado a los policías del trabajo de escritorio y los ha puesto en plataformas y trenes. Vamos a seguir dedicando recursos masivos a esta lucha para mantener seguros nuestros subterráneos”.

“No toleraremos estos actos de violencia en nuestro Subway“, tuiteó por su parte la división del NYPD Transit. “Los detectives están siguiendo todas las pistas y estos criminales serán llevados ante la justicia”.

In the span of an hour this morning, several subway riders were the victims of unprovoked assaults, likely perpetrated by the same suspects. We won’t stand for these acts of violence in our subways. Detectives are pursuing all leads & these criminals will be brought to justice. pic.twitter.com/I60dzkWLnc

— NYPD Transit (@NYPDTransit) May 14, 2021