Apresan a hispano por golpiza brutal a pasajero en el Metro de Nueva York

Edwin Rosado fue arrestado luego de que NYPD lo buscara durante tres días como sospechoso de atacar y romper la nariz a un pasajero dentro de una estación de Metro en Brooklyn.

El incidente sucedió el domingo poco después de la 1 p.m. en la estación Prospect Avenue. La policía reportó que el sospechoso se acercó a un hombre de 64 años y comenzó a golpearlo en la cara y luego salió corriendo. No está claro el motivo del ataque.

La víctima no identificada sufrió fracturas y contusiones faciales y lesiones en las rodillas. Fue trasladada al hospital en condición estable. NYPD anunció ayer que Rosado, de 27 años, había sido detenido y acusado de agresión en relación con el incidente, captado por cámaras de vigilancia, informó CBS2.

Si bien la delincuencia general en el subterráneo, incluidas cuatro de las siete categorías más graves, ha disminuido, las agresiones por delitos graves han aumentado en 2021. La violencia en el Metro llevó al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a afirmar la semana pasada que el subterráneo no era seguro para niños.

El Metro registró 2.32 delitos graves –incluyendo homicidios– por millón de pasajeros en marzo de 2021, una baja en comparación con 2.65 el mes anterior, según muestran las estadísticas de la policía de Nueva York. Pero ambas cifras son significativamente más altas que los 1.47 delitos por millón de usuarios (los que pagan por el servicio) durante el año 2019, previo a la pandemia.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive NYC están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la presidenta interina de tránsito, Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde Bill de Blasio. En febrero, la ciudad agregó 644 policías al Metro, pero una encuesta de MTA en abril encontró que menos de la mitad de los pasajeros (45%) había notado a los oficiales adicionales.

WANTED for an Assault: On Saturday May 9, 2021 @ 1:04 P.M. on the N/B “R” train at the Prospect Ave. train station @nypd72pct a unknown individual approached a 64 Year old male and punched victim several times in face causing facial fractures and a broken nose. pic.twitter.com/GAC4DmY0kQ

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) May 11, 2021