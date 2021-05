Lo que pesa la camiseta: el Real Madrid es la marca de fútbol más valiosa del mundo por tercer año consecutivo

La camiseta y el legado pesan mucho, o mejor dicho, potencian sobremanera a un club o institución en todos los aspectos, empezando por el valor. El mejor ejemplo lo observamos en el Real Madrid, equipo cuya marca es la más valiosa en el mundo del fútbol por tercer año consecutivo.

“El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del mundo según el informe Football 50 2021, publicado por la consultora Brand Finance“, publicó el club en su página web.

El valor estimado de la marca Real Madrid es de $1.550 milones de dólares, los cuales superan por algunos pocos millones a los $1.538 millones de dólares que vale la marca del Fútbol Club Barcelona. En tercer lugar está el Manchester United, cuyo valor es de $1.373 millones de dólares.

Según el reporte de Brand Finance, resañado por el Real Madrid, el club “ha sido capaz de asegurar constantemente la clasificación para la Liga de Campeones año tras año. Este flujo constante de ingresos y estatus en la Liga de Campeones han jugado un papel central en el éxito general del club”.

No obstante, hay que ir más allá y resaltar la gestión de Florentino Pérez como presidente de los merengues. Si bien el Real Madrid tiene todas las virtudes -logradas a lo largo de su historia- para ser el club más grande a nivel mediático y económico, así como en lo deportivo, debe mantenerse. De eso se ha encargado Florentino, quien apunta a más con la construcción del nuevo Estadio Santiago Bernabéu, el cual promete ser de los más modernos del mundo.

