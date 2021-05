Albert Pujols y un estreno remolcador con Dodgers: “Mi objetivo es el mismo de siempre, competir y ganar”

Emociones encontradas en el Dodger Stadium, Albert Pujols volvió a la Gran Carpa con el uniforme de los Dodgers y respondió ante su nueva afición. Un momento que parece mínimo con tantas glorias vividas, pero el dominicano le da su justo valor “Fue bastante emocionante”.

Con 41 años de edad, en la noche del lunes, Pujols hizo su estreno con el uniforme de Los Ángeles Dodgers. Tenía el 55 en su espalda, fue el cuarto bate y primera base para enfrentar a Arizona D-Backs.

Pujols se paró en la caja de bateadores en la parte baja del tercer inning frente al zurdo Madison Bumgarner y le devolvió un lanzamiento en hit que terminó con la carrera remolcada número 2.113 en su carrera de Grandes Ligas. Puso la tercera rayita de un encuentro que culminó 3 – 1.

“Sentí la energía muy bombeada de los fanáticos. Estaba realmente emocionado por entrar al campo y contribuir esta noche”, declaró el finalizar su primer juego con Dodgers.

Antes de su estreno, en el Dodger Stadium tenía 226 apariciones al bate en 51 juegos, 9 jonrones y 34 carreras impulsadas. “El papel que me han presentado Andrew Friedman y Dave Roberts es uno que acepto”, agregó en su declaración. “Estoy emocionado de ser parte de la familia de los Dodgers, y quiero agradecerles a Andrew, a Dave, y al resto de la organización por esta oportunidad”.

El jueves pasado terminó una historia de 10 campañas con Los Ángeles Angels y los vecinos fueron los que se interesaron para que Pujols aportara su experiencia en el clubhouse. Sería, posiblemente, su última campaña en Las Mayores y lo hace con los campeones defensores.

“Mi objetivo es el mismo de siempre, competir y ganar”. Dice un pelotero con tres MVP en su museo y una carrera hecha para ser un Salón de la Fama, cuando esté disponible en las papeletas. Mientras tanto, querrá despedirse con un nuevo anillo de campeón.

One of us, one of us! pic.twitter.com/YfSZCtFkn7

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 18, 2021