Hijo del ex alcalde Guiliani y asesor de Trump buscará la gobernación de Nueva York

Andrew Giuliani, hijo del polémico ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani y abogado personal de Donald Trump, anunció hoy su pre candidatura a gobernador de Nueva York para 2022 por el partido Republicano, en declaraciones a CNN.

Andrew Giuliani se postulará para lograr la nominación republicana en un intento por suceder a Andrew Cuomo, un Demócrata que gobierna el estado desde 2011 y luego de un alta popularidad este año ha sido atrapado en escándalos que involucran acusaciones de acoso sexual y mal manejo de información relacionada con las muertes por coronavirus en asilos de ancianos. Cuomo había dicho hasta hace unos meses que buscaría una nueva reelección en 2022 y no lo ha descartado oficialmente.

El joven Giuliani de 35 años es un asesor político que se desempeñó como asistente especial del mandatario Donald Trump y director asociado de la Oficina de Enlace Público durante ese gobierno. También es colaborador del canal de medios conservador Newsmax TV.

Ahora peleará una batalla cuesta arriba en un estado fuertemente Demócrata, y siendo tan próximo al ex presidente Trump podría enfrentar una amplio rechazo. Mientras Giuliani es Republicano, afirmó a CNN que “nos postulamos para todos los neoyorquinos”.

“Esto es para cualquier neoyorquino que crea que en 2022 necesitamos salvar a Nueva York”, dijo.

Los Republicanos apuestan a dar un vuelco histórico en Nueva York, recordando que su candidato George Pataki fue quien sacó del cargo al legendario Mario Cuomo, luego de tres lapsos en Albany (1983-1994). Por ellos aspiran a hacer lo mismo con su hijo Andrew, el actual gobernador, que ya suma tres períodos. Pero aún es muy temprano para saber quién será el candidato de la oposición conservadora.

Otros nombres que se rumoran para esas primarias son Rob Astorino,

Mike Carpinelli, Derrick Gibson, Lee Zeldin, el billonario John Catsimatidis, Joel Giambra,

Marc Molinaro (vencido por Cuomo en 2018) y hasta el propio ex gobernador Pataki, quien pronto cumplirá 76 años. En tanto, la familia Guiliani recuerda que el patriarca Rudy dio la sorpresa al ganar la alcaldía de Nueva York en 1993, y se mantuvo en el cargo hasta enero de 2002.

