La fiscal general de Nueva York agrega una investigación criminal a la que se realiza a la Organización Trump

La fiscal general de Nueva York Letitia James se unirá a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en una investigación criminal de la Organización Trump, anunció la oficina de James el martes.

La investigación de la oficina de la fiscal general de Nueva York sobre la Organización Trump, que ha estado en curso desde 2019, también continuará como una investigación civil, pero la oficina informó recientemente a los funcionarios de la Organización Trump sobre el componente criminal, reportó por primera vez CNN.

