La heróica acción de un hombre que salvó a una bebé de caer desde un sexto piso

Héroes sin capa a diario andan por las calles de todo el mundo, ya que gracias a su astucia pero sobre todo, gracias a su sentido de humanidad salvan la vida de otros sin importarles si ponen en riesgo la suya.

Ejemplo de ello es el video que está circulando en redes sociales y que fue captado hace unos días en la provincia de Hunan, en China, en donde un hombre hizo todo lo humanamente posible para salvar a una bebé de 2 años de lo que parecía ser una muerte segura.

En el video se puede ver claramente a la bebé que quedó colgando boca abajo entre los barrotes de una ventana de un departamento que se encuentra en un sexto piso.

Los padres de la menor habrían dejado sola a su hija un par de minutos al interior de la habitación, por lo que no se percataron cuando esta se subió al respaldo de un sillón que se encuentra junto a una ventana.

La bebé perdió el equilibrio, lo que provocó que una parte de su cuerpo quedara colgando desde el barandal protector que habían puesto en la ventana.

Un vecino del lugar se percató de lo que estaba ocurriendo y de inmediato subió hasta el sexto piso por una cornisa para detener a la niña y así evitar que cayera.

This heroic neighbour held up a toddler hanging partially out of a window outside the 6th storey of a building. pic.twitter.com/IXuuWqwCP2

— SCMP News (@SCMPNews) May 13, 2021