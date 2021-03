La increíble acción de un hombre que salvó a una bebé al caer desde un doceavo piso

El pasado 28 de febrero, habitantes de la ciudad de Hanói, en Vietnam, fueron testigos de lo que ya muchos consideran un auténtico milagro.

En punto de las 16 horas (tiempo local), un transportista identificado como Nguyen Ngoc Manh, de 31 años, esperaba en la calle a una persona para entregarle un paquete cuando de repente, comenzó a escuchar los gritos de una mujer.

Al levantar la mirada, se percató que desde lo alto de un edificio colgaba una bebé de tan solo 2 años y 8 meses.

Heroes without capes. Mr. Nguyen Ngoc Manh rescued (catches by hand) a 3-years-old girl's who dropped from the 12th floor of the apartment In Hanoi. #Heroeswithoutcapes #NguyenNgocManh #SaveLife #SaveLives #SaveChildren pic.twitter.com/EzYM2v3nPy

— Luu Minh Triet (@luuminhtriet) March 1, 2021