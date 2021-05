Demi Lovato se declara persona de género binario: comenzará a utilizar los pronombres neutros ‘ellas/ellos’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella del pop Demi Lovato, de 28 años, ha anunciado sus planes para comenzar a utilizar los pronombres neutros ‘they/them’ a través de una serie de tuits en los que explica que quiere adaptar el lenguaje que se utiliza públicamente para referirse a su persona a su identidad no binaria, que ha compartido ahora por primera vez con sus fans.

“Quiero aprovechar este momento para hablar de algo muy personal con todos vosotros. Durante el último año y medio he estado haciendo un ejercicio de recuperación y autorreflexión, y a través de este trabajo he tenido una revelación y me identifico con el género no binario”, ha aclarado. “Dicho esto, voy a cambiar oficialmente mis pronombres a ‘they/them’ [la tercera persona del plural en inglés]. Creo que representan mejor la fluidez que siento en mi identidad de género y me permiten serle fiel a la persona que sé que soy y que estoy conociendo mejor”.

En cualquier caso, Demi ha insistido en que aún le queda mucho por aprender y no quiere dar lecciones a nadie: “Quiero dejar claro que aún estoy formándome y descubriéndome”, ha matizado.

Compartir esta noticia con el resto del mundo ha supuesto abrazar un nuevo nivel de vulnerabilidad, pero espera que su caso ayude a otros a “seguir viviendo su verdad”.

“Cada día que nos levantamos, se nos presenta otra oportunidad y la posibilidad de ser quienes queremos y deseamos ser. Yo he pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos vosotros… Han visto lo bueno, lo malo, y todo lo que hay en medio. Mi vida no solo ha sido un viaje para mí, sino que también he vivido para los que están al otro lado de las cámaras. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos“, ha concluido.

