Crimen pasional: mujer murió al enfrentar a cuchillo a ex novio invasor en su apartamento en Harlem

Una mujer de 27 años murió apuñalada y su ex novio quedó gravemente herido, en una pelea doméstica cuando el hombre invadió su apartamento en Harlem (NYC), anoche.

La joven fue atacada cuando el sospechoso irrumpió en la vivienda alrededor de las 8:45 p.m. después de que intentó sin éxito ingresar por una escalera de incendios horas antes en el edificio ubicado entre 115th St y 1st Av, según la policía. No está claro si NYPD fue avisada tras ese primer incidente.

Una vez dentro, el hombre de 26 años desató un salvaje ataque contra su ex novia, apuñalándola varias veces en todo el cuerpo. En medio de la lucha, la víctima también pudo apuñalar a su agresor, una vez en el cuello y otra en el pecho.

La mujer no identificada fue llevada a NYC Health + Hospitals Metropolitan, pero no pudo ser salvada, dijo la policía. Paramédicos llevaron al sospechoso al Harlem Hospital, donde se encuentra bajo custodia policial en estado crítico. Los cargos en su contra estaban pendientes hasta anoche, reportó New York Post.

Este caso fue uno de los dos homicidios sucedidos anoche en la ciudad, en medio de una nueva jornada violenta que dejó además 9 heridos en total.

A woman was killed in an East Harlem stabbing, police said. Her ex-boyfriend was hospitalized with critical injuries; charges against him are pending, police said. https://t.co/qnVd53N0m0

— PIX11 News (@PIX11News) May 20, 2021