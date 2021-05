Niño y su padre baleados en Queens; sindicato policial culpa a políticos por violencia armada indetenible en toda la ciudad

Dos personas murieron y al menos otras siete resultaron heridas por disparos, incluyendo un niño de 8 años en Queens, en una nueva noche violenta en la ciudad de Nueva York.

Adicionalmente, cuatro personas fueron apuñaladas en Brooklyn, Queens y Manhattan, según el recuento policial, incluyendo una mujer de 27 años asesinada por su ex novio en su apartamento en Harlem anoche. La otra víctima fatal fue un hombre de 33 años baleado dentro de un edificio en East Flatbush.

En St. Albans (Queens) un tiroteo desde un vehículo a las 9:45 p.m. dejó tres personas heridas, incluido un niño de 8 años y su padre de 39. Otro hombre de 57 años también fue alcanzado por esos disparos. Estas víctimas fueron hospitalizadas en condición estable, reportó Pix11.

Tres hombres más fueron baleados anoche en otros condados: dos en Manhattan y uno en Brooklyn, según fuentes policiales. Y la erupción de apuñalamientos en el Metro continuó con una mujer de 54 años cortada al azar dentro de la estación 14th Street-Union Square anoche alrededor de las 10:10 p.m., informó New York Post.

La Asociación Benevolente de Sargentos (SBA), principal sindicato de NYPD, condenó la última ronda de violencia en la ciudad, reiterando sus críticas a los políticos locales.

“¡NO NOS CULPEN… la policía no cambió las leyes en Nueva York, lo hicieron los funcionarios electos en NYS y el Concejo Municipal!”, el grupo escribió en Twitter, en referencia a la polémica reforma penal que entró en vigencia en enero del año pasado.

A la reforma penal se le ha acusado por el incremento del crimen en NYC desde el año pasado, además de la liberación de presos para evitar contagios de coronavirus en las cárceles y los cambios en el presupuesto policial implementados en el verano, que llevó a jubilaciones y renuncias masivas, entre tensiones sociales y un repunte en la criminalidad, creando un círculo vicioso.

Los tiroteos son parte de una tendencia que involucra la violencia de pandillas y tráfico de armas en la ciudad de Nueva York,. Según la policía, hubo 505 tiroteos entre el 1 de enero y la segunda semana de mayo, un número récord en la última década; y muchos temen que la situación empeore en el verano, tradicionalmente la época más violenta en NYC.

