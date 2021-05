Tienda interactiva “Harry Potter” abrirá en junio entre Broadway y 5ta Av de Nueva York: otra apuesta a la recuperación del turismo y empleo

J.K. Rowling, creadora de la innovadora franquicia “Harry Potter”, aprobó un nuevo hogar para su tienda insignia en la ciudad de Nueva York, a ser inaugurada el 3 de junio, anunció Warner Bros.

El local de tres pisos cuenta con más de 20,000 pies cuadrados para compras, actividades y oportunidades de la magia asociada con el personaje y sus allegados. Además, el musical “Harry Potter and the Cursed Child” tiene previsto regresar a Broadway cuando reabran los teatros en el otoño.

La tienda también está ubicada en Broadway, aunque varias cuadras al sur de la zona teatral, en la calle 22, abarcando hasta la 5ta Av. Habrá 15 áreas distintas, incluida una estatua a gran escala de “Fawkes” el fénix dominando la entrada, una exclusiva para Nueva York hecha a mano por un equipo de fabricantes de accesorios personalizados, que prepararon una serie de características únicas en toda la tienda, comentó New York Post.

También alberga una cabina telefónica “en Londres” desde donde los visitantes pueden ser “transportados” a la sede del Ministerio de Magia. Los “muggles”, por otro lado, están invitados a tomar fotos y seguir su camino, con varitas, túnicas y otros sacramentos personalizados de hechicería.

Estaciones de realidad virtual brindarán a los visitantes la experiencia de volar en escobas, así como una mirada de cerca al encantador campus de Hogwarts. Los visitantes hambrientos también pueden recargarse con refrigerios exclusivos que generalmente sólo se encuentran en el Diagon Alley, como las ranas de chocolate de Honeydukes, los caramelos de todos los sabores de Bertie Bott y la cerveza de mantequilla de los magos.

Los fanáticos genuinos pueden deleitarse con la colección de artefactos gráficos de la serie de libros en la tienda, incluida una exhibición de portadas de Daily Prophet, números del Quibbler y la carta de aceptación de Harry en Hogwarts.

En total, se exhibirán más de 1,000 accesorios del Mundo Mágico, muchos de los cuales se usaron en las taquilleras películas. Para evitar aglomeraciones, los visitantes tendrán la oportunidad de escanear un código QR en la entrada del negocio para ser notificados cuando se les permita ingresar sin perder su puesto en la fila.

Aunque faltan dos semanas para abrir, ya se puede echar un vistazo a lo que venderá la original tienda y cómo lucirá, visitando su portal. También se pueden explorar opciones laborales aquí.

Esta apertura se suma a otras novedades previstas para este verano en NYC, pues el gobierno local necesita el regreso de los turistas para reactivar la economía tan dañada por la pandemia.

