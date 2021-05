Se llenó el hospital de los New York Mets: ahora se sumó Pete Alonso

Kevin Pillar recibió un pelotazo en la cara esta semana y declaró que siente más preocupación por su equipo New York Mets al ver que están sufriendo por tantas lesiones. Ahora se unió el peleador Pete Alonso a una lista de incapacitados que supera las 15 bajas.

En Queens el hospital se llenó y uno de los bateadores más importantes de la organización, como lo es Alonso, estará fuera por 10 días de la acción debido a un esguince en la mano derecha. Esto según el reporte de Joel Sherman.

#Mets moves:

Pete Alonso placed on the 10-Day IL, retroactive to 5/19 (right hand sprain). Tommy Hunter 10-Day IL, retroactive to 5/19 ( lower back pain). The NYM now have 16 players on the IL

— Joel Sherman (@Joelsherman1) May 21, 2021