Niño de 4 años cayó desde 6to piso en edificio en Nueva Jersey

Un niño de 4 años fue hospitalizado después de caer ayer desde una ventana del sexto piso en su edificio residencial en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

Milagrosamente el menor sobrevivió y fue reportado en condición estable en University Hospital, después de la aparatosa caída en Oxford Street, cerca de Raymond Boulevard, según el director de seguridad pública de Newark, Brian O’Hara.

La policía recibió un informe de un niño herido ayer alrededor de las 2:20 p.m. y al llegar encontró inconsciente al niño no identificado, dijo O’Hara, citado por NJ.com.

La unidad de víctimas especiales (SVU) de la policía está investigando, además de los funcionarios estatales de protección infantil, para determinar si fue un accidente o acto criminal. Las autoridades no dieron a conocer más información de inmediato.

A principios de mes se reportó un caso similar en El Bronx (NYC), cuando un niño latino de 3 años con síndrome de Down cayó cinco pisos desde su apartamento y milagrosamente sobrevivió, rompiéndose un fémur. El menor amortiguó la caída al golpear el toldo de una tienda antes de aterrizar en el suelo, dijeron fuentes policiales.

Días antes, una niña de 8 años saltó desde un balcón del 6to piso para salvar su vida de un incendio en El Bronx y lo logró, pero fue hospitalizada en estado grave, tras romperse ambas piernas.

En 2019, cuatro niños murieron en NYC después de caerse de ventanas que no tenían protectores instalados correctamente. Para prevenir accidentes, las autoridades recuerdan a los adultos:

-Revisar cuidadosamente los protectores de las ventanas periódicamente. Las tapas o pantallas no son sustitutos seguros.

-Nunca coloque frente a una ventana una cama, silla u otro objeto sobre el que los niños puedan treparse.

-Mantenga a los menores alejados de los balcones y terrazas si no están siendo supervisados de cerca por un adulto, cerrando las puertas de esas áreas.

