“Pensé que estaba muerta”: valiente niña saltó 6 pisos para salvar su vida en incendio en El Bronx, Nueva York

Una valiente e inteligente niña de 8 años saltó desde un balcón del 6to piso para salvar su vida de un incendio en El Bronx (NYC) y lo logró, pero fue hospitalizada en estado grave, tras romperse ambas piernas.

El incendio estalló el miércoles alrededor de las 6 p.m. en una torre de 17 pisos en 540 East 169th Street en el vecindario Morrisania, según FDNY. En la escena se vieron llamas saliendo por una ventana y humo negro elevándose hacia el cielo.

La menor quedó atrapada por el incendio y saltó desde el balcón. No está claro dónde aterrizó. Su tía de 17 años estaba afuera fumando cuando estalló el incendio, se apresuró a intentar salvar a la niña, pero fue obligada a alejarse debido al denso humo, dijeron las fuentes.

“La niña se quedó allí y no se movía en absoluto, pensé que estaba muerta, pero todos se apresuraron a ayudarla”, dijo el testigo Levar Chisolm a ABC News. Linda Kemp, presidenta de la asociación de inquilinos, y dos vecinos más protegieron a la menor de los escombros en llamas que llovían antes de que una ambulancia pudiera llevarla al hospital. Más de 100 bomberos acudieron al lugar y tuvieron el fuego bajo control poco antes de las 7:30 p.m.

La niña fue trasladada de urgencia al Harlem Hospital, donde figuraba en estado crítico, pero estable. Otros residentes y dos bomberos sufrieron heridas leves en el incendio, cuya causa está bajo investigación, acotó New York Post.

