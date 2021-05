NYPD ofrece $100 por pistas para retirar y destruir motos ilegales de las calles

La policía de Nueva York está intentando una nueva forma de acabar con la peligrosa y ruidosa pesadilla de las motos de cross y todo terreno (ATVs) que han invadido las calles de la ciudad, ofreciendo $100 dólares por pistas que conduzcan a su incautación.

“No sólo es ilegal, sino claramente una preocupación por la calidad de vida de muchos de nuestros vecinos. Si va a utilizar una moto de cross o un vehículo todo terreno ilegal en la ciudad de Nueva York, esté preparado para perderlo”, anunció en Twitter el Comisionado Dermot Shea.

Rodney Harrison, jefe del departamento policial, dijo el jueves que se pagará a cualquier persona por denunciar la ubicación de estos vehículos “Si no es legal, irá a la trituradora”, dijo. “Estamos amenazados y acosados por motos de cross y vehículos todo terreno ilegales y peligrosos en toda la ciudad”.

En lo que va del año, la policía de Nueva York ha visto un aumento del 15% en las quejas de motos de cross y vehículos todo terreno, cuya conducción es ilegal en los cinco condados.

“Quiero que todos estén al tanto de una de nuestras nuevas iniciativas”, insistió Harrison. “Si sabe dónde se almacenan, le imploramos que llame a nuestra línea directa de Crimestoppers al 1-800-577-TIPS”.

La policía no persigue a los vehículos en la calle por motivos de seguridad, pero los decomisará si los ve estacionados en la calle, destacó New York Post.

Desde la pandemia hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles, y no todos son legales. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes.

Con una subida de 58% en la mortalidad de peatones en lo que va de 2021, la Alcaldía anunció este mes una disminución en los límites de velocidad en 10 calles en los cinco condados “donde hemos visto más choques”, así como más carriles para buses y bicicletas, como parte del criticado plan “Visión Cero” (Vision Zero).

Para denunciar en español llame al 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

