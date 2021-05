Bajan el límite de velocidad en 10 calles peligrosas de Nueva York; anuncian más carriles para buses y bicicletas

Los límites de velocidad serán disminuidos en 10 calles en los cinco condados en un intento de prevenir las muertes de peatones que han aumentado este año, anunció el alcalde Bill de Blasio, cuyo plan “Vision Zero” (Visión Cero) de seguridad vial ha sido largamente cuestionado por años.

En total, en 45 millas de carreteras que atraviesan la ciudad los límites de velocidad se reducirán de 5 a 10 millas por hora (mph), dijo De Blasio en su conferencia de prensa del lunes. “Hemos hecho esto a lo largo de los años. Ha funcionado”, afirmó. “Sé que algunas personas se quejan de eso. Respeto las preocupaciones, pero se trata de seguridad, se trata de salvar vidas”.

Al día siguiente, ayer, el alcalde continuó con anuncios en materia de vialidad, diciendo que la ciudad agregará 28 millas de vías y carriles para autobuses y 30 millas para bicicletas este año, superando el récord de 2020, informó NBC News.

También detalló las ubicaciones propuestas de los nuevos “bulevares de bicicletas” en cada municipio, para noviembre o diciembre próximos: 21st Street en Park Slope (Booklyn); University Place en Greenwich Village (Manhattan); 39th Street en Sunnyside (Queens); Netherland Avenue (Staten Island); y Jackson Avenue en Mott Haven (El Bronx).

La alcaldía había reducido los límites de velocidad por última vez en septiembre, cuando se notó que en el confinamiento por la pandemia del coronavirus las carreteras estaban viviendo un aumento de casos y muertes por exceso de velocidad.

Desde la pandemia también hay más pedalistas –repartidores y paseantes- en las calles. El alquiler y compra de motos y bicicletas lleva rato experimentando un auge en la ciudad, y muchos de sus usuarios irrespetan los semáforos y el sentido de las vías y, además, han tomado las aceras, amenazando aún más a los transeúntes.

Con una subida de 58% en la mortalidad de peatones en lo que va de 2021, los cambios de este mes se centrarán “en las áreas donde hemos visto más choques”, dijo el alcalde. En El Bronx bajará el límite de velocidad de 30 a 25 mph en Pelham Parkway, Jerome Avenue y Throgs Neck Expressway Service Road.

En Queens, las secciones de Woodhaven Boulevard y Cross Bay Boulevard también tendrán sus límites de velocidad reducidos en 5 mph, al igual que Astoria Boulevard desde 111th St hasta 8th St; Conduit Avenue de Sutter Av a Sunrise Highway, y al sur de Atlantic Av. En Staten Island, los funcionarios planean bajar 13.5 millas de Hylan Boulevard a 30 mph.

De Blasio dijo que las reducciones del límite de velocidad se combinarían con mayor control de tráfico del NYPD, y reiteró su petición para que desde la capital Albany el gobierno estatal apruebe una legislación conocida como la “declaración de derechos de las víctimas de accidentes”, que entre otras cosas permitiría que los radares de tráfico de la ciudad funcionen las 24 horas los siete días de la semana, más allá del horario actual de 6 a.m. a 10 p.m. Una multa cuesta sólo $50 dólares, acotó New York Post.

Los cambios de velocidad propuestos indignaron al concejal (R) Joe Borelli de Staten Island, quien dijo que los referidos a su distrito eran “absurdos e innecesarios”, además de inconsultos.

La alcaldía lanzó “Visión Cero” en 2014 apuntando a las “calles problemáticas” anunciando mejoras de seguridad, como señales de tráfico reprogramadas, carriles para bicicletas y nueva señalización. El gobierno local se alabó con cinco años consecutivos de disminución de las muertes relacionadas con el tráfico, pero ahora la situación es otra.

The mayor is going to announce that all of Hylan Blvd will be 30 mph. This is absurd and unnecessary.

Did he consult with anyone? No.

Does he care? No.

Is it a money grab for speed cameras? Yes.

— Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) May 9, 2021