Fanáticos de Adamari López la defienden con las garras por acusarla de supuesta operación del estómago

Mucho hemos visto a “La Chaparrita” de “Hoy Día” perder peso de manera impresionante. Ella misma ha mostrado los ejercicios, masajes y alimentación saludable que sigue para lograr deshacerse de las libras extras que tenía. Sin embargo, los conductores de “Chisme No Like“, Javier Ceriani y Elisa Beristein, aseguran que realizaron una investigación y concluyeron que Adamari López miente. Según ellos, “La Chaparrita” se habría hecho una operación bariátrica (de estómago) para reducir el tamaño del mismo y así perder peso de manera acelerada. Ante estos señalamientos, los fanáticos de Adamari salieron a defenderla hasta con las garras en las redes sociales de dicho programa.

Según explican los conductores, Adamari habría firmado un contrato con la organización WW (Weight Watches Loss) que dirige Oprah Winfrey para ser embajadora del mismo. Uno de los compromisos era perder peso y supuestamente la conductora de Telemundo no habría logrado su meta. Por lo que, según asegura Ceriani, tuvo que buscar ayuda rápidamente o tendría problemas con el contrato firmado.

“…Sus compañeros vieron que, de comer como elefante, comenzó a tomar sopitas”. Recordemos que las personas cuando se realizan una operación bariátrica, los primeros meses deben comer muy pocas cantidades, de manera lenta e ir involucrando los sólidos paso a paso mientras el estómago hace el proceso de cicatrización. Esto, según “Chisme No Like” es lo que habría hecho Adamari y que levantó las sospechas de muchos.

Pero los seguidores de la boricua no se han quedado callados y han respondido en la cuenta de Instagram de “Chisme No Like”:

“No sean ridículos ni que Adamari haya bajado tanto si estuviera operada, estaría delgadísima y súper acinturada”, “Qué forma de expresarse, pero cuando se expresan de ustedes se ofenden”, “Creo que esta vez se te fue la lengua amigo, mira que soy fan tuyo pero eso fue innecesario discúlpate con Adita. Así no se expresa uno de nadie. Saludos a uds Dios los bendiga y que sigan triunfando en estos programas hasta hoy fue mi ultimo Like”, “Qué manera más irrespetuosa de expresarse de una mujer, pero si le llaman de manera grosera a tu compañera o a ti te molesta!! Doble moral e hipocresía imposible!!”, “No me gusta que se metan con Adamari es una persona muy linda”, “Qué IRRESPETUOSO eres Ceriani! Me chocas….antes me caías bien”, “Se pasan estas dos chabacanas, ofender a otra persona. Que no tienen espejos en su casa para que se vean o son perfectos”, “Qué forma de expresarse de una persona, sea mujer o hombre, pero se agarran de que son periodistas y tiene que tienen libertad de expresión y creen que pueden decir groserías y expresarse de una persona despectivamente” y “Cuidado güerito con despotricar de las mujeres y menos de Adita que la queremos mucho. Discúlpate por favor”, fueron parte de los mensajes de los fanáticos de Adamari para los conductores de “Chisme No Like”.

Habrá que esperar a ver si Adamari López concede un derecho a réplica. Lo cierto es que, operada o no, a muchos de los seguidores de la presentadora de televisión y actriz no les gustó nada lo que dijeron de ella en el programa de Youtube y así se lo dejaron saber a sus conductores.

