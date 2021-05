Video: el emotivo doblete con el que Kun Agüero se despidió del Manchester City

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este domingo fue uno de los más emotivos para los fanáticos del Manchester City. Sergio “Kun” Agüero, el jugador más grande en la historia del club, jugó su último partido en el Etihad Stadium, hogar de los “citizens”. El argentino se despidió a lo grande: doblete con golazos espectaculares y el título de campeón de la Premier League en brazos.

Los goles son magia pura. En el primero, Kun roba el balón de un defensor, amaga y deja plantado a su siguiente adversario, justo antes de definir con cara externa. Sorprendió al propio arquero. El segundo es otra obra de arte: cabezazo en movimiento colocado a la izquierda del guardameta, cambiando la dirección del balón. Disfruten.

The perfect send-off. Sergio Agüero came on as a substitute and scored a brace in his final Premier League game. 💙 pic.twitter.com/bfmiCuMRjC — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) May 23, 2021

El City concluyó la jornada en la que levantó el título como campeón de la Premier League con un video en el cual podemos apreciar la entrada de Agüero al camerino. “No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió“, reza el caption del post. Muy emocionante.

El doblete del “Kun” le permitió romper un asombroso récord: el de más goles marcados en la Premier League con el mismo club. Alcanzó las 184 anotaciones, superando a Wayne Rooney, quien anotó 183 goles con la casaca del Manchester United.

“¡Eternamente gracias!” comentó el goleador argentino a través de Twitter. Aún resta un partido en la temporada: la final de la UEFA Champions League. No obstante, por como ha venido alineando Pep Guardiola, lo más lógico es que Kun no juegue dicho encuentro a menos que sea muy necesario por contexto. Por lo que es probable que también hayamos visto su despedida. Y por la forma en la cual jugó, sería la forma más bonita de decir adiós al Manchester City.

Kun firmará con el Barcelona hasta 2023 y se reunirá con Lionel Messi, uno de sus grandes amigos.